Трамп обещал Варшаве поддержку против «дестабилизирующей политики РФ»

Варшава, , 15:31 — REGNUM Поддержка Варшавы Вашингтоном является ответными мерами по дестабилизации Восточной Европы Россией, заявил 6 июля на пресс-конференции после встречи с польским президентом Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп.

«Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России», — заявил американский президент.

45-й американский президент 6 июля впервые нанес официальный визит в Польшу, где он встретился с главой государства и обсудил с ним ряд международных проблем.

В ходе своей речи перед поляками Трамп высказался по вопросу относительно России в контексте ее «вмешательства» в американские выборы 2016 года. Он заявил, что Москва вмешивалась в выборы, но и «другие страны» могли пойти на те же шаги. Также он упомянул своего предшественника — 44-го президента США Барака Обаму, которому было известно о «вмешательстве» России в выборы, он не сделал ничего.

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Кроме того, Трамп высказался по вопросу помощи Польше как члену НАТО. Сейчас, как он сказал, нельзя гарантировать продления пребывания военных США в Польше. В то же время Дуда заявил, что актуальность присутствия в Польше контингентов США и НАТО не подлежит сомнению.

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Трамп также упомянул северокорейскую проблему. По его словам, «что-то нужно сделать с Северной Кореей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, философ и лингвист Ноам Хомский высказал мнение, что Трамп представляет «экзистенциальную угрозу» человечеству, на которую необходимо «срочно и решительно» ответить

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, сказал, что Москва не согласна с таким подходом, который демонстрирует американский лидер.

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