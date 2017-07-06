С начала протестов в Венесуэле задержаны 123 военнослужащих

Каракас, , 15:34 — REGNUM По крайней мере, 123 военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы были арестованы с начала волны протестов в апреле 2017 года против правительства президента Николаса Мадуро по обвинениям в государственной измене, мятеже, краже и дезертирстве, по данным военных документов, к которым получило доступ информационное агентство Reuters, сообщает испанское издание El País.

Список задержанных включает офицеров и солдат армии, флота, ВВС и Национальной гвардии, что, по мнению агентства, четко отображает неудовлетворенность и инакомыслие в рядах вооруженных сил Венесуэлы, насчитывающих примерно 150 тыс. военнослужащих на действительной службе.

Документы, детализирующие количество задержанных военных, показывают, что с апреля 2017 года 30 военнослужащих были арестованы за дезертирство или оставление своего поста, и 40 — за восстание, измену или неповиновение. Остальным военным были предъявлены обвинения в краже.

Группа из 91 задержанного находится в военной тюрьме в Рамо Верде недалеко от Каракаса, где также содержится один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес. Еще два десятка военнослужащих заключены в тюрьму Пика в северо-восточной части города Матурин, и восемь — в тюрьме Санта-Ана в западном штате Тачира, недалеко от границы с Колумбией.

Три лейтенанта вооруженных сил Венесуэлы бежали в Колумбию и попросили политического убежища в мае. В июне человек, утверждающий, что он сержант венесуэльский вооруженных сил, появился в видео, опубликованном местными СМИ, в котором заявил о своем инакомыслии и призвал своих коллег к неповиновению «несправедливому» и «коррумпированному» начальству.

Военные документы, к которым получило доступ ИА Reuters, фиксируют аресты до середины июня. Между тем лидеры оппозиции неоднократно призывали военное руководство страны порвать с президентом Мадуро, заявляя о том, что гнев и инакомыслие среди солдат, живущих в трудных экономических условиях, является более распространенным, чем кажется.

«(Документы) демонстрируют низкий моральный дух и недовольство и, конечно же, экономическую нужду», — пояснил аресты отставной генерал армии Венесуэлы, пожелавший не называть своего имени, опасаясь репрессий.

На условиях конфиденциальности некоторые члены Национальной гвардии признали, что они истощены, им не доплачивают и плохо кормят, хотя большинство из них остаются безразличными во время протестов и избегают общения с журналистами.

Напомним, политические протесты в Венесуэле, начавшиеся с 1 апреля, привели к гибели уже около 90 человек, и среди них есть военнослужащие и сотрудники полиции, получившие огнестрельные ранения в ходе демонстраций.

27 июня сотрудник полиции Венесуэлы угнал вертолет и, по заявлению властей, совершил атаку на государственные учреждения, после чего заявил, что действует от имени «коалиции военных, полицейских и гражданских служащих».