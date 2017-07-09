Украина меняет статус не своей территории: Что еще придумают с Крымом

Киев, , 15:15 — REGNUM О намерении украинских властей внести в Конституцию изменения, касающиеся статуса Крыма, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии, член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь, сославшись на поручение президента Порошенко. Чижмарь заявил о ведущейся по поводу статуса Крыма работе, «потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны». Идею Киева изменить статус региона, не принадлежащего Украине, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Одновременно выяснилось, что закрепление автономного статуса Крыма в свое время вообще было «антиукраинским компромиссом». И что претензии крымских татар на национальную автономию и конституционное закрепление роли «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызовут аналогичные настроения на Буковине, что хорошо Румынии, и на Закарпатье, что хорошо Венгрии, но в обоих случаях — плохо для Украины.

Как считает Олег Хавич, руководитель Института Западно-Украинских исследований, Чижмарь не заявлял о том, что конституционная комиссия работает над отменой автономного статуса Крыма в Конституции Украины; его слова касались устранения коллизий этого положения и статьи об унитарности страны. Однако, зная способности украинских законотворцев, решение для соответствия унитарному характеру Украины может оказаться неожиданным, вплоть до преобразованием виртуальной «Автономной республики Крым» в не менее виртуальную «Крымско-татарскую национальную автономию».

Однако, возможны и другие объяснения сказанного Чижмарем. Вероятно, украинские власти, исключая упоминание об автономии Крыма, хотят заблокировать объявленный процесс децентрализации Украины и еще больше ограничить права регионов. Что в перспективе даст возможность перекрыть шанс появления на Донбассе «особого порядка местного самоуправления».

Подробности читайте в статье: Зачем у виртуальной «Крымской автономии» хотят отнять виртуальный статус?

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