Варшава, , 15:25 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил 6 июля по итогам своего визита в Варшаву, что Запад «никогда не будет сломлен», сообщает Associated Press.

Глава Белого дома подчеркнул, что «наш народ будет процветать, а наша цивилизация восторжествует». Он также поприветствовал несгибаемость страны перед лицом исторических угроз в лице нацистской Германии и Советского Союза.

«Давайте все мы будем сражаться так же, как поляки», — подчеркнул он.

Завершая свой визит, глава Белого дома также пообещал одержать победу в борьбе с экстремизмом.

Напомним, президент-республиканец Трамп прибыл в Польшу 5 июля в преддверии саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге. В ходе своего визита он провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой, выступил перед саммитом проекта «Инициативы трех морей», в который входит 12 государств.

Выступая на совместной пресс-конференции с главой Польши, Трамп, в частности, заявил о том, США никогда не будут использовать поставки энергоносителей в ЕС в качестве инструмента давления на европейский блок — то, в часто обвиняют Россию — и признал, что Москва, возможно, наряду с «другими странами» вмешивалась в выборы в США.