Си Цзиньпин: Немецко-китайские отношения ждет перезагрузка

Пекин, , 15:34 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Берлине 5 июля, пишет Der Spiegel.

Оба лидера выразили готовность в дальнейшем активно сотрудничать в сфере торговли, высоких технологий и защиты климата. Меркель отметила, что для нее было большой радостью «принимать китайского гостя в период, когда в мире творится беспорядок».

Она добавила, что совместными усилиями Германия и Китай смогут «сделать мир более спокойным, а экономику — более стабильной». Визит Си Цзиньпина, по словам Меркель, — хорошая возможность обсудить расширение двусторонних стратегических отношений.

Китайский лидер также отметил, что «немецко-китайские отношения ждет перезагрузка». Он надеется на укрепление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

Помимо этого, Си Цзиньпин выразил надежду, что Германия будет способствовать развитию связей между Китаем и ЕС на высшем уровне.

Напомним, дипломатические отношения Германии и Китая длятся уже 45 лет.