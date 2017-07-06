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Си Цзиньпин: Немецко-китайские отношения ждет перезагрузка

Политика

«Совместными усилиями Германия и Китай смогут сделать мир более спокойным, а экономику — более стабильной»

Пекин, 6 июля 2017, 15:34 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Берлине 5 июля, пишет Der Spiegel.

Оба лидера выразили готовность в дальнейшем активно сотрудничать в сфере торговли, высоких технологий и защиты климата. Меркель отметила, что для нее было большой радостью «принимать китайского гостя в период, когда в мире творится беспорядок».

Она добавила, что совместными усилиями Германия и Китай смогут «сделать мир более спокойным, а экономику — более стабильной». Визит Си Цзиньпина, по словам Меркель, — хорошая возможность обсудить расширение двусторонних стратегических отношений.

Китайский лидер также отметил, что «немецко-китайские отношения ждет перезагрузка». Он надеется на укрепление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

Помимо этого, Си Цзиньпин выразил надежду, что Германия будет способствовать развитию связей между Китаем и ЕС на высшем уровне.

Напомним, дипломатические отношения Германии и Китая длятся уже 45 лет.

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Китай и ЕС