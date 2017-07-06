Путин планирует в конце июля посетить Финляндию

Москва, , 15:19 — REGNUM Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Финляндию может состояться 27 июля текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, такие контакты готовятся, — заявил представитель Кремля журналистам. — Детали пока не дадим».

18 апреля 2017 г. президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью американскому телеканалу CNBC опроверг утверждение о том, что президент РФ Владимир Путин является главной внешней угрозой для Европы. В то же время он указал на совокупность внешних рисков для страны.

«<…> Это терроризм и миграция, а также действия России в Крыму и на Украине», — заявил тогда финский лидер.

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