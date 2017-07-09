Для Запада теперь Telegram — чудом избежавшая репрессий «жертва режима»

Москва, , 16:03 — REGNUM Вынесенная на публику борьба за рейтинги, развернувшаяся между бенефициаром мессенджера Telegram Павлом Дуровым и главной Роскомнадзора Александром Жаровым закончилась спокойно — Дуров «пошел на сделку», мессенджер не заблокировали, более того — он получил такую мощную рекламу, которая значительно усилила его позиции не только в России, но и за рубежом. Не выполнены остались только задачи борьбы с терроризмом, с которым предполагалось разобраться совместными усилиями Telegram и государственных органов. Подробности «пиар-кампании» обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Кампания была действительно сильной. При обсуждении вероятной блокировки Telegram учитывались самые разные версии, включая конкурентную борьбу мессенджеров, попытку американских разведчиков перенести данные российских властей на облачные американские сервисы Google и Apple, наконец, просто очередные «зверства путинского режима», теперь уже направленные против 23-й статьи Конституции о праве на переписку. Плюс сам мессенджер обсуждался как основное средство общения террористов и наркоторговцев.

Одним словом, Дуров, не без помощи Жарова, сделал превосходный вирусный пиар. Имиджу России эта битва сработала в минус, напоминая про блокировку Украиной российских сервисов, зато популярность Telegram резко выросла. Если в июне этот мессенджер в рейтинге приложений для коммуникации Google Play занимал 6 место и не входил в двадцатку общего рейтинга программ, то вся эта история подняла его до 4-го места в рейтинге раздела коммуникаций. А в App Store Russia впервые в своей истории Telegram вошел в десятку бесплатных приложений.

Что же касается отказа Дурова помогать ФСБ в отношении борьбы с терроризмом, это нанесло ущерб его имиджу в России, зато значительно приподняло в глазах Запада, где он теперь стал «очередной жертвой режима», которая только чудом избежала репрессий.

Узнайте о событии подробнее из статьи: Telegram: плохой пиар — только некролог

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