Глава Крыма: Бывший мэр Ялты без работы не останется

Симферополь, , 15:10 — REGNUM Бывшему мэру Ялты Андрею Ростенко, отправляемому в отставку вместе с тремя крымскими министрами, подыщут новое место работы. Об этом 6 июля сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, на посту мэра Ялты Ростенко «прошел большую школу». В дальнейшем ему будет предложена новая должность, соответствующая «складу характера».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал кадровые перестановки, которые планируется согласовать 7 июля на сессии Госсовета республики. Так, свой пост покинут министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Сергей Карпов.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Крыма Бориса Зимина. Как пояснил Аксенов, обновление кадров является естественным и необходимым процессом, который направлен на повышение эффективности власти.

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