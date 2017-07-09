Казахстанский парламент стал активнее и доступнее. Итоги работы Мажилиса

Астана, , 17:21 — REGNUM Завершение второй сессии нижней палаты (Мажилиса) казахстанского парламента позволяет делать определенные выводами по итогам работы. Ситуацию обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

В работе Мажилиса налицо сокращение численности принятых законопроектов (предыдущий созыв получат упреки за потерю качества законодательной работы при ее большой количестве). Число инициативных законопроектов, напротив, растет, то же самое относится к пленарным заседаниям, правительственным часам, выездных заседаний.

Мажилис стал активнее, по словам его спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, работа палаты стала более открытой, ее деятельность — более прозрачной. С целью повышения доступности палаты для избирателей, ее пленарные заседания и «правительственные часы» теперь транслируются онлайн. Заседания проходят с участием экспертов, представителей неправительственных организаций и непарламентских партий. Важно, что все законопроекты и депутатские запросы, равно как и ответы на них, публикуются на официальном сайте Мажилиса.

Более подробную информацию читайте здесь: Итоги работы сессии казахстанского парламента: депутаты стали активнее

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