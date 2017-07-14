Чем чревато возвращение азербайджанских халифатистов домой

Баку, , 01:29 — REGNUM Радикальные исламисты маскируют свои политические цели под религиозными мотивами, на деле стремясь к дестабилизации обстановки внутри страны, кризису государственных институтов и взятию Азербайджана под свой контроль. Об этом заявил бывший председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана профессор Рафик Алиев. Проблему, о которой в этой стране не принято громко говорить, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Данная проблема понималась после распада СССР по-разному, но с появлением в 2014 г. в ближневосточном регионе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи халифатистские планы включают в себя и Азербайджан, высветило, помимо всего прочего, социально-экономические проблемы, причем, по мнению известного азербайджанского исследователя Арифа Юнусова, «сегодня исламский фактор в азербайджанской жизни и обществе возрос». Более того, в отличие от светских партий, религиозные структуры, с которыми власть ведет борьбу, радикализуются с признаками «исламизации протеста». Одновременно профессор Алиев напоминает об интригах Европы, ведущие державы которой начиная с XVI века играли на противоречиях между суннитским и шиитским течениями с выгодой для себя. Сейчас, как говорит Алиев, ту же карту продолжают разыгрывать радикалы, как провоцирующие суннитско-шиитский конфликт.

Учитывая, что среди стран СНГ граждане Азербайджана — третьи по численности в рядах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых сейчас теснят в Сирии и Ираке, они могут вернуться домой с «новым» мировоззрением. Есть мнение, что они могут проявить себя соответствующим способом, как это недавно случилось в Иране.

Способно ли руководство страны дать уверенный ответ на такой поворот событий, читайте здесь: Готовы ли в Баку к активизации джихадистов?

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