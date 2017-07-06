Президент РФ подписал указ о кадровых перестановках в силовых структурах

Москва, , 15:01 — REGNUM Указ о кадровых назначениях в силовых структурах, согласно которому с должностей сняты восемь генералов, подписан российским президентом Владимиром Путиным.

В документе сказано, что от занимаемой должности освобождены десять высокопоставленных руководителей, восемь из которых — генералы.

Согласно указу, от занимаемой должности освобождены генерал-майор полиции Андрей Андреев (первый заместитель начальника ГУ на транспорте МВД РФ), генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев (начальник контрольно-ревизионного управления МВД РФ), генерал-майор Андрей Заленский (начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области).

Также от должностей освобождены генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов (начальник ГУ МВД РФ по Кемеровской области), генерал-майор полиции Александр Лобанов (глава МВД по Республике Тува).

Согласно указу, от должности освобождены генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов (начальник ГУ ФСИН Ростовской области), генерал-майор юстиции Владимир Шепель (заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области) и генерал-лейтенант юстиции Юрий Шинин (первый заместитель начальника следственного департамента МВД РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня российский президент подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах в ряде регионов. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин уволил ряд глав в силовых структурах регионов: список