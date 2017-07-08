Порошенко рыл яму России, а попал в нее сам. Как на Украине навредил Petya

Киев, , 12:16 — REGNUM Оградив Украину от производимого «агрессором» ПО, президент Порошенко расчистил дорогу вирусным атакам. Они не заставили себя ждать, и вирус Petya, натворивший много бед в различных странах, на Украине произвел особенно разрушительные действия. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Petya нанес вред сайтам правительства Украины, нацбанка, железных дорог, мэрий, киберполиции (последняя, кстати, обращает внимание на уязвимость системы M.E.Doc, которая заменила запрещенную российскую 1С), операторам сотовой связи, метрополитену, энергетическим компания, торговым сетям, аэропортам и некоторым СМИ. Вирус-вымогатель блокировал доступ к файлам (или шифровал их, по другой версии) и требовал выкуп. Конкретный ущерб еще не оценен, но безопасность стоит очень дорого, — точнее, еще дороже обходится уязвимость.

Как всегда, когда речь заходит о каком-либо происшествии на Украине, виновата оказалась Россия. Или «оккупированные территории Донбасса». Пресловутые российские хакеры должны находится или там, или там, во всяком случае, так считают в СБУ. Между тем, чьи действия в этой связи и заслуживают особо пристального внимания, так это президент Петр Порошенко, которого предупреждали, что российскому ПО нет на Украине полноценной замены, и проблемы будут, но его это не волновало: ведь все можно будет свалить на Россию, а лишний раз навредить экономике, которая и так дышит на ладан, все равно не принципиально.

Читайте анализ ситуации подробно в статье: Как Порошенко запустил вирус Petya

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