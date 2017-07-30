На улицах Петербурга избивали депутатов

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 17 июля министр Церетели обратился к губернским, областным и городским комиссарам с циркуляром:

«Вы на местах призваны представлять революционную власть Временного Правительства… Вам вменяется в обязанность требовать безусловного подчинения всех и каждого распоряжениям Временного Правительства и его представителей… Вы обязаны со всею решительностью подавлять всякие попытки вызвать анархическую смуту. Никакие самочинные захваты имущества и земель, никакие насилия, никакие призывы к гражданской войне и нарушение воинского долга недопустимы».

Пленарное заседание ВЦИК и ИК ВСКД продолжает прерванную 16 июля повестку. Заслушиваются доклады с мест, по окончании которых от имени ВЦИК выступает Дан, который говорит о событиях 3—5 июля и делает доклад о всех заседаниях и постановлениях ВЦИК и ИК ВСКД после событий.

Далее выступают представители фракций. Троцкий произносит речь, освещающую события 3—5 июля:

«Докладчик ЦИК Дан сделал мне честь, напомнив о словах, сказанных мною 12 лет тому назад о том, что, призывая к вооруженному восстанию, мы зовем рабочих умирать, а не убивать. Жалею о том, что Дан не цитировал ответ прокуроров Камышанского и Бальца (последний теперь, кажется, находится в рядах сотрудников Временного Правительства), утверждавших, что мы звали не умирать, а убивать.

Как видите, Камышанский и Бальц отвечали теми же словами, какие употреблял здесь Дан, причем речь Дана настолько подходила к аргументации этих прокуроров, что даже тов. Исув вынужден был сделать поправки к его прокурорскому тону.

Я не знаю, был ли Дан хотя бы на одном митинге в течение июня и первых дней июля, где выступали мы. Я лично выступал 2 июля перед Пулеметным полком, в части которого были особенно деятельны призывы к июльскому выступлению, и, как во всей нашей кампании за переход власти в руки Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, я заявил, что мы в Петрограде шагнули вперед в сравнении с провинцией, но мы не можем перескочить через собственную голову. Мы должны притянуть к себе крестьянские массы. (Голос: «это невозможно».)

Это возможно. Я верю, что русская демократия была права, призывая к переходу власти к Совету Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Мы знаем, что в Петрограде восстание могло бы в 24 часа устранить министерства и заменить их другими, но это была бы авантюра, ибо министерства должны опираться на поддержку масс. (В зале поднимается сильный шум; председателю с трудом удается установить спокойствие.)…

В то время, как кадеты вышли из министерства, какая-то неизвестная рука пыталась арестовать Керенского и Чернова. (Крики: «это сделали кронштадтцы — краса и гордость русской революции».) Это свидетельствует о черносотенных попытках воспользоваться уходом кадетов. (Шум.)Эти факты войдут в историю, и мы пытаемся установить их такими, как они были. Я утверждаю, что кто присутствовал при этой попытке, тот знает, что ни матросы, ни рабочие не знали, что делалось около входа в Таврический Дворец. Я выступал с речью и видел, что около входа стоит толпа негодяев. Я об этом говорил тов. Луначарскому и тов. Рязанову. Я говорил им, что это охранники, что они пытаются ворваться в Таврический Дворец. (Луначарский с места: «правда».) Когда Чернов вышел, эти негодяи за спиной массы пытались арестовать Чернова. Когда я выскочил к ним, я заметил, что это была группа из 10 человек, которая пыталась выполнить свою грязную работу. Я мог бы их узнать в десятитысячной толпе. Когда я пытался об этом довести до сведения масс, то оказалось, что ни один из рабочих и матросов не знал их. Банда расстроилась, и — Чернов возвратился во дворец. Никто не знал об отъезде Керенского на фронт, и попытка арестовать его могла исходить только с фронта… Когда Дан говорил о заседании рабочей секции, он не упомянул, что мы настаивали на чистке контрреволюционных гнезд, представители которых ведут свою работу в низах рабочих и солдатских масс. 3 июля мы требовали этого от нашего полномочного органа, и это доказывает, что мы не были слепы. Нас обвиняют в том, что мы создаем настроение масс. Это неправда, мы только пытаемся его формулировать… Если революционная диктатура считает, что мы совершили преступление, то она должна расправиться с нами со всей силой революционной власти. Кто-то говорил здесь, что неизвестен мой адрес. Это неправда, он имеется в списках членов ЦК. Вы своим пассивным отношением создали атмосферу, в которой вы задохнетесь вместе с нами. В этой атмосфере грязные обвинения бросают Ленину и Зиновьеву. (Голос: «это правда». — В зале поднимается шум. Троцкий продолжает.)В этом зале есть люди, которые сочувствуют этим обвинениям. Здесь есть такие, которые только примкнули к революции. (Шум. Председательский звонок долго восстанавливает спокойствие.)…

Не позволяйте никому в этом зале говорить, что мы наемники Германии, потому что это голос не убежденных революционеров, а голос подлости.»

Мартов говорит, что сейчас

«Органы революционной демократии хотят поставить на запятки власти… Организовавшиеся контр-революционные силы определенно и ясно предъявляют к революции требование отступить шаг назад… Будучи принципиальными противниками преждевременного перехода власти к органам революционной демократии, в данный момент мы считаем необходимым этот переход, — так как вопрос стоит так — или революционная демократия берет на себя всю ответственность за революцию, или она теряет свой голос в решении дальнейшей судьбы ее».

Ногин отмечает: «Речь Либера не была демагогической, но она была такова,. что натравливала массы против Ленина и Зиновьева».

Предлагаются три резолюции: Мартовым от имени меньшевиков-интернационалистов, Ногиным от имени большевиков и Либером от эсером и меньшевиков. Собрание огромным большинством принимает резолюции, предложенные Либером: соглашение демократии с организованной буржуазией на почве признания достижений революции, полная поддержка Временного Правительства.

Корнилов послал Керенскому телеграмму, где условием принятия должности верховного главнокомандующего ставит:

«Полное невмешательство в мои оперативные распоряжения и поэтому в назначение высшего командного состава… Распространение принятых за последнее время мер на фронте и на все те местности тыла, где расположены пополнения армии. Принятие моих предложений, переданных телеграфно верховному главнокомандующему в совещании ставки 16 июля…»

Временное Правительство в ответ дало принципиальное согласие, но вслед за этим возник другой конфликт между Корниловым и правительством. Корнилов назначил главнокомандующим юго-западного фронта Балуева, а Временное Правительство, — Черемисова. Корнилов поставил ультиматум. Конфликт был улажен. Черемисов был отозван, получив в командование 9-ю армию, и 24 июля Корнилов вступил в должность верховного главнокомандующего.

Состоялось заседание представителей районных Советов. На очереди стоял вопрос о мерах борьбы с контр-революцией в Петрограде и его окрестностях. Однако значительная часть времени собранием была посвищет вопросу, внесенному представителями прибывшего с фронта сводного отряда о разоружении рабочих. Представители отряда предлагали совещанию оказать свое воздействие на рабочих в целях добровольной выдачи ими оружия.

Представители Советов указывали, что рабочие считают своей обязанностью защищать революцию, у них нет гарантий, что не придет кто-то и не воспользуется тем, что безоружные рабочие никакого сопротивления оказать не смогут. Известно, что целые склады оружия находятся у черносотенных банд и их до сих пор не разоружают. Если от рабочих потребуют оружие под угрозой репрессии, то это ни к чему не приведет. Добровольно рабочие отдадут оружие, но револьверы вряд ли отдадут.

В результате прений, междурайонное совещание решило по этому вопросу устроить во всех районах собрания Советов с участием заводских комитетов и представителей сводного отряда.

Далее перешли к вопросу о борьбе с контр-революцией. Картина репрессий после событий 3—5 июля не оставляла сомнения, что контр-революция производит смотр своим силам. Везде подозрительными личностями или путем воззваний велась антисемитская пропаганда, призывающая к погромам. Далее заметно усиление пьянства, кто-то усиленно спаивает темное население. Погромную агитацию вели также торговцы, у которых Продовольственная Управа переписывала спрятанные ими товары. Насилия и безобразия производились во всех заводских районах.

В типографию Василеостровского Совета ворвались георгиевские кавалеры с юнкерами и один из бывших ее владельцев, член Союза русского народа. Шайками были произведены аресты на улицах и в полках. На заводе «Промет» разгромлен завком и похищены деньги. На заводе Щетинина были поломаны ценные рабочие инструменты. На Петроградской стороне разгромлены районные комитеты большевиков и меньшевиков и похищено свыше 4.000 рублей. В помещении меньшевиков юнкера устроили засаду и арестовывали приходящих, которые и теперь еще сидят в заключении. На улицах схвачены и избиты члены районного Совета. В 1-м кадетском корпусе был сборный пункт арестованных; их здесь просто хотели прикончить, и двум матросам нанесли штыковые раны.

В результате прений, принята резолюция, которая предлагает Исполкому

«Проявить активность и решительность в выяснении ячеек контр-революционной организации и настаивать перед Временным Правительством на принятии решительных мер для борьбы с контрреволюцией справа».

Совещание считает необходимым расследовать случаи самовольных обысков, выпустить арестованных, к которым не предъявлено обвинение. Далее в резолюции указывается на слабую связь Исполкома с петроградским пролетариатом и гарнизоном и предлагается ввести в него по два представителя от района.

Рабочие завода «Феникс» вынесли резолюцию с протестом против «гнусной клеветы» Алексинского и других на «борцов за свободу т. Ленина, Зиновьева и др.», против ареста, разоружения рабочих, смертной казни, закрытия большевистских газет и с требованием перехода власти к Советам.

Исполком Московского Совета постановил образовать комиссию для разработки вопроса о создании органа борьбы с контр-революцией.

На 5-м всероссийском съезде организаций торгово-промышленных служащих принята резолюция о необходимости организации профсоюзов по классовому принципу.

На Всероссийском железнодорожном съезде горячие прения вызвал вопрос об участии в съезде представителей профессиональных союзов. Союзы прислали на съезд своих делегатов без всякого приглашения со стороны организационных органов съезда. Представители профсоюзов кондукторов, машинистов, смазчиков (представляющие 300.000 рабочих) и др. требовали на съезде решающего голоса. Съезд дал им только совещательный голос, и большая группа представителей профсоюзов демонстративно покинула зал заседания. Представители Советов и партий тоже получили на съезде лишь совещательный голос.