Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Москва, , 14:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с международным терроризмом. Об этом сообщает в четверг, 6 июля, пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества, — говорится в сообщении. — В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии».

Отмечается, что разговор двух политиков состоялся по инициативе израильской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что члены террористических группировок намерены осуществить в Сирии постановочные провокации с использованием химических веществ.

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