Врио главы Марий Эл Евстифеев проведет прямую линию

Йошкар-Ола, , 14:53 — REGNUM Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев 13 июля ответит на вопросы жителей республики в ходе прямой линии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вопросы для руководителя республики принимаются по нескольким каналам: электронная почта, мессенджеры Viber и WhatsApp, а также с использованием специальной формы на сайтах местных СМИ. Кроме того, принимают звонки по телефону местные газеты.

«Те вопросы, которые не успеют озвучить в прямом эфире, будут переданы сотрудникам администрации Александра Евстифеева. Полученные ответы будут опубликованы в газетах республики, на сайтах информационных газет, а также будут озвучены в эфирах телеканалов Марий Эл», — заверили в правительстве.

«Прямая линия» с Евстифеевым выйдет в эфир на телеканалах «Россия 24» и «Регион 12», трансляцию будут вести порталы marimedia.ru и mediapotok.ru.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Евстифеев назначен врио главы Марий Эл 6 апреля. Среди проблем республики он называл образование, социально-экономическое отставание — зарплата невысока. «Потенциал достаточно высокий. Другое дело, что он не в полной мере реализован, но республика имеет потенциал и в производственной сфере, и особенно в сельском хозяйстве», — отмечал Евстифеев.

Евстифеев будет участвовать в выборах на пост главы региона от «Единой России».