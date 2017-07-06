Бывший министр юстиции Киргизии примет участие в президентских выборах

Бишкек, , 14:44 — REGNUM Адвокат Мукар Чолпонбаев подал в ЦИК заявление с просьбой зарегистрировать его кандидатом на предстоящих выборах президента Киргизии в порядке самовыдвижения. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Чолпонбаев занимал пост министра юстиции в 1993 — 1995 годы, а впоследствии, в период с марта 1995 года по ноябрь 1996 года — должность спикера Жогорку Кенеша (республиканского парламента) Киргизской Республики.

Отметим, что 18 июня 2005 года Мукар Чолпонбаев был арестован по подозрению в организации массовых беспорядков и захвата Дома правительства Киргизии сторонниками движения «Мекеним-Кыргызстан», одним из руководителей которого он на тот момент являлся. Однако вскоре все обвинения с него были сняты, и он вышел на свободу.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президентские выборы в Киргизии запланированы на 15 октября 2017 года. На настоящий момент в Центризбирком уже поступили 14 заявлений от граждан о самовыдвижении и решения политических партий «Ак-Шумкар» и «Онугуу-Прогресс» о выдвижении двух кандидатов на должность главы государства.

Из-за ограничений, предусмотренных в киргизстанском законодательстве, действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев конкуренции им составить не сможет, однако в политике остаться он все же намерен.