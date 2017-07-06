«Желание Польши торговать газом США — нереалистично»

Варшава, , 21:11 — REGNUM Планы Польши о том, чтобы заключить с США долгосрочный контракт на поставки американского сжиженного газа (СПГ) и в будущем стать транзитером этого энергоносителя в другие страны, пока мало согласуются с реальностью. Об этом сегодня, 6 июля, в интервью ИА REGNUM заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков.

Дело в том, что сегодня в Варшаве состоялась встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды, по итогам которой на совместной пресс-конференции последний заявил, что в ближайшее время Варшава надеется заключить с американской компаний долгосрочный контракт на поставку СПГ.

Также польский лидер сообщил, что стороны обсудили возможность Польши стать хабом для транзита газа из США в другие страны. Поэтому теперь польская сторона планирует расширить свои способности по приему сжиженного газа. С 2015 года в стране действует СПГ-терминал в Свиноуйсьце мощностью 5 млрд кубометров газа в год.

«О реалистичности говорить, наверное, пока рано. Здесь больше вопрос в политической целесообразности, чем в экономической присутствует, мне кажется. Польша давно позиционирует себя как основного партнера США в Европе. Они очень бы хотели себя этим партнером видеть именно в политипической части и в противодействии «российской угрозе». Теперь, видимо, они хотели бы подкрепить эту свою политическую роль еще и некими экономическими инструментами», — подчеркнул Егорченков.

Он также выразил сомнение по поводу того, что американский СПГ, поставляемый через территорию Польши, может стать реальным конкурентом российскому газу в Европе. По крайней мере в ближайшей перспективе.

Что касается в целом планов США по экспорту своего СПГ в Европу, то, как отметил эксперт, американские политики уже много высказались по поводу того, что одна из задач Вашингтона в Европе — это пошатнуть позиции российского газа на европейском рынке.

«С точки зрения «попытаться пошатнуть» через такие механизмы, наверное, это может иметь какой-то смысл, — рассуждает заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, — просто усложнить работу российских компаний, в первую очередь, «Газпрома» в Европе. Такая цель может стоять».

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