К выборам президента РФ Мособлизбирком закупит 1000 КОИБов

Красногорск, , 14:38 — REGNUM Московская областная избирательная комиссия к осени 2018 планирует закупить 1000 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут использоваться на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом сегодня, 6 июля, заявила председатель Мособлизбиракома Ирина Коновалова, передает «Радио 1».

По её словам, областное правительство приняло поправки в бюджет, и в июле средства на закупку КОИБов поступят на счёт областного избиркома.

Сейчас в распоряжении ЦИК есть 5 тыс 800 КОИБов. К декабрю комиссия должна получить 2 тысяч комплексов нового поколения в рамках проведённого тендера.

Также в июле планируется объявить второй конкурс на изготовление 3 тысяч КОИБов.

Читайте также: Песков: Темы о самовыдвижении Путина на выборы-2018 «просто нет пока»

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. По данным ЦИК, избирательная кампания по выборам президента России начнется в начале декабря 2017 года.

Добавим, видеть на посту президента РФ после выборов 2018 года Владимира Путина хотят 66% жителей России.

Читайте также: 66% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после выборов-2018: опрос