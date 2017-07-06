Глава рязанского Минстроя может лишиться поста из-за обманутых дольщиков

Рязань, , 14:35 — REGNUM Руководитель министерства строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов может уйти в отставку, если не предпримет действия для решения проблемы обманутых дольщиков. Как сообщает пресс-служба правительства области, такое заявление сделал врио губернатора региона Николай Любимов.

Заявление стало следствием того, что 6 июля к Николаю Любимову обратились жители города Кораблино, которые не могу дождаться квартир. По данным пресс-службы, с домом проблемы с 2013 года. С этого времени дважды менялась компания-застройщик. Однако люди так и не переехали в уже оплаченные квартиры. Причем жители пожаловались и на региональное министерство, которое не может дать внятного ответа на вопросы дольщиков.

Решить проблему министр должен до 10 июля. В противном случае, он может писать заявление об уходе, сказал Николай Любимов.

ИА REGNUM напоминает, что в Рязанской области пока не смогли до конца решить проблему обманутых дольщиков. Так, в феврале 2017 года было возбуждено уголовное дело об обмане жителей, которые вложили свои деньги в строительство жилого комплекса «Аэробус». Дело возбуждено по статье 200.3 УК РФ — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Строительство жилого комплекса приостановилось примерно в сентябре 2016 года. Застройщик заявляет о том, что проблемы связаны с тем, что банк приостановил кредитную линию. В банке сообщают, что застройщик не смогу выполнить обязательства.

Ранее Николай Любимов говорил о том, что необходимо внести поправки в региональное законодательство, регламентирующих контроль за застройщиками.

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