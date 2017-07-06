Песков: Путин ответит Трампу на вопрос о ситуации с геями в Чечне

Москва, , 14:33 — REGNUM Если президенту РФ во время встречи с Дональдом Трампом будет задан вопрос о ситуации с представителями сек-меньшинств в Чечне, то Владимир Путин ответит на него. Об этом рассказал журналистам Дмитрий Песков.

«Если будет поднят (вопрос о правах секс-меньшинств), то тогда и какой-то ответ последует. Мы проинформируем вас, если этот вопрос будет поднят», — заявил прес-секретарь президента РФ.

Как стало известно, Дональда Трампа попросила поднять вопрос о правах секс-меньшинств в Чечне организация из США Human Rights Campaign, занимающаяся защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Активисты обратились с открытым письмом к президенту США, в котором просили его обсудить эту тему с Владимиром Путиным. Также они просили организовать предоставление политического убежища в США представителям ЛГБТ-сообщества.

«Я не читал это письмо. Вы знаете, это письмо американской организации американскому президенту. Наверное, это вопрос для обсуждения, для дискуссии между американской организацией и главой государства США», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о нарушениях прав геев в Чечне широко обсуждается уже несколько месяцев после того, как «Новая газета» опубликовала материал о якобы массовых задержаниях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. По данным издания, были задержаны не менее 100 человек, среди них есть убитые. Вопрос о ситуации с преследованием геев в Чечне поднимали перед Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, встреча двух президентов должна состояться 7 июля в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки».

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