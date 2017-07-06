ЕС и Япония подписали соглашение о зоне свободной торговли

Брюссель, , 14:31 — REGNUM

Европейский союз и Япония договорились о рамках соглашения о свободной торговле, сообщает BBC.

Рамочное соглашение было подписано в столице Бельгии по итогам встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера накануне саммита «Большой двадцатки», который состоится в Гамбурге.

На данный момент о сущности договоренностей известно мало. Более того, для достижения полноценного договора потребуется определенное время.

Соглашение было подписано на фоне недавнего отказа нового президента США от Транстихоокеанского соглашения о свободной торговле между США, Японией и рядом других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.