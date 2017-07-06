Европарламент призвал не пускать Турцию в ЕС

Брюссель, , 14:30 — REGNUM Европейски парламент поддержал доклад, призывающий страны — члены ЕС приостановить переговоры о вступлении Турции в содружество, сообщает 6 июля Anadolu.

Такое решение, по мнению Европарламента, должно быть принято, если в силу вступят законодательные изменения, одобренные на турецком референдуме 16 апреля.

Суть изменений сводится к увеличению полномочий президента Турции Реджепа Эрдогана, что, с точки зрения политиков Евросоюза, усилит авторитарные тенденции в государстве.

Законодатели Европарламента подавляющим большинством голосов: 477 против 64 и при 100 воздержавшихся, одобрили доклад комиссии о правовом положении в Турции.

Помимо конституционных изменений, законодателей Европарламента беспокоит возможность введения в Турции смертной казни, а также меры, предпринятые после неудачной попытки государственного переворота в стране в июле 2016 года.

Голосование в Европарламенте не имеет юридической силы и необязательно для исполнения странами — членами содружества. Оно носит рекомендательный характер.

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