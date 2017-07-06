Великобритания перевыполнила план подготовки украинских солдат

Киев, , 15:11 — REGNUM 5 июля в Лондоне министр обороны Украины генерала армии Степан Полторак встретился с министром обороны Великобритании сэром Майклом Фэллоном. Об этом 6 июля информирует пресс-служба Минобороны Украины. Отмечается, что министры обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Украине и мире. При этом Полторак проинформировал британского коллегу о состоянии реформирования ВСУ и отметил роль военных советников Великобритании, которые помогают в создании новой украинской армии.

«Без помощи советников было бы чрезвычайно трудно. Я хочу поблагодарить за их работу и преданность делу. Также я доволен уровнем подготовки, который предоставляют инструкторы из Великобритании, когда учат наших военных. Этот процесс необходимо продолжать», — сказал Полторак.

Кроме того, военные делегации обсуждали вопросы оказания помощи британской стороной в создании сержантского и старшинского колледжей на Украине.

«Реформирование системы подготовки этой категории военнослужащих является необходимым и очень актуальным», — считает Полторак.

В свою очередь министр Фэллон напомнил, что с 2015 года британские инструкторы провели подготовку свыше 5 тыс. военнослужащих ВСУ.

«Инструкторы Великобритании уже подготовили свыше 5 тыс. военнослужащих ВСУ, что на 1 тыс. больше, чем планировалось… Это является четким месседжем — мы преданы делу поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Великобритания усиливает свои позиции в мире, оставаясь рядом со своими украинскими друзьями», — заверил Фэллон.

Он сообщил, что Великобритания оптимизирует модель подготовки украинских солдат в рамках операции «Орбитал» путем сосредоточения внимания на цикле «Научи Тренера» (Train-the-Trainer).

«Мы ожидаем, что такие изменения будут способствовать продолжению операции по подготовке ВСУ в следующем году», — добавил Фэлон.

Ранее, 5 июля, министр обороны Украины прибыл в Великобританию. Министр принимает участие в международной конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Ланкастер-Хауз. Также украинская делегация обсудит состояние внедрения реформ в ВСУ до 2020 года.

Напомним, программы подготовки украинских военных британскими инструкторами, в частности по выявлению мин и самодельных взрывных устройств, оказанию медицинской помощи и по вопросам логистики, будут проходить до начала 2018 года.