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Глава комитета СФ по обороне покидает пост — его может сменить главком ВКС

Политика

Виктор Озеров представляет в Совфеде заксобрание Хабаровского края

Москва, 6 июля 2017, 14:23 — REGNUM  Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров написал заявление об уходе из верхней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, в качестве причины такого решения Озеров назвал необходимость ротации в верхней палате парламента и свое желание изменить образ жизни.

Совфед рассмотрит проект постановления о прекращении полномочий Озерова на заседании 12 июля.

Озерова на посту главы одного из ключевых комитетов может сменить главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев, который может быть введен в состав Совфеда по президентской квоте.

Глава государства имеет право делегировать в верхнюю палату парламента 17 своих представителей. Пока ни одно из этих мест не занято.

Виктор Озеров представляет в верхней палате парламента законодательное собрание Хабаровского края c 1996 года.

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