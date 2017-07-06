Военные лицеи в Узбекистане будут называться школами Тамерлана

Ташкент, , 14:22 — REGNUM Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом распорядился называть военные академические лицеи страны «Темурбеклар мактаби» (Школы Тамерлана). Как говорится в указе президента, такое решение принято, «учитывая, что такие высокие качества великого государственного деятеля и полководца Сахибкирана Амира Тимура, как преданность Родине, забота о народе, мужество, самоотверженность и справедливость, являются примером для молодого поколения».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане предприняты значительные шаги по возрождению и увековечиванию имени Тамерлана. Учрежден орден Амира Тимура, установлены памятники в его честь в Ташкенте, Самарканде и Шахрисабзе, создан Государственный музей истории Тимуридов.

Амир Тимур, также известный как Тамерлан — великий полководец, сыгравший заметную роль в истории. Он родился 9 апреля 1336 года в знатной семье, принадлежавшей к известному роду барласов. Семья Тимура проживала в кишлаке Ходжа Илгар, расположенном недалеко от города Шахрисабз (Кеш, территория современного Узбекистана). Отец будущего завоевателя — эмир Тарагай, пользовался в Мавераннахре авторитетом, а его предки считались элитой Чагатайского улуса. Придание гласит, что Тимур появился на свет с белыми, как у старика, волосами, держа в руке сгусток запекшейся крови.

За время своего правления, которое продлилось 35 лет, Тамерлан создал гигантскую империю, простиравшуюся от Ганга и Инда до Зарафшана и Сырдарьи, от Босфора до Тянь-Шаня.

В своем «Уложении» (автобиографии) Амир Тимур заявлял, что все, что он делает в жизни, он делает во имя прославления и распространения ислама.