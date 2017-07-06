В Кремле ответили на обвинения Трампа в адрес России: «Мы не согласны»

Москва, , 13:47 — REGNUM

Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию в Восточной Европе, не согласуется с позицией российского руководства и его подходом к проблеме, сообщил журналистам 6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с таким подходом», — сказал он.

Напомним, Трамп находится с официальным визитом в польской столице. 6 июня он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, после чего сделал заявления для прессы.

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Темами переговоров были названы меры по противодействию угрозы со стороны Северной Кореи, «вмешательство» (в том числе и России) в президентские выборы США.

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Важным аспектом переговоров Трамп назвал сотрудничество с Польшей в рамках НАТО. Он объяснил, что Вашингтон помогает Варшаве, тем более что Польша, а также Восточная Европа в целом, находятся под угрозой дестабилизации, инициируемой Москвой.

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