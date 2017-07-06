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Трамп отказался говорить с Дудой о сроках пребывания сил США в Польше

Политика

По его словам, говорить о гарантиях на текущий момент нельзя

Варшава, 6 июля 2017, 13:45 — REGNUM  Вопрос о продлении срока пребывания американских военных в Польше не поднимался на встрече главы США Дональда Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом Трамп заявил журналистам 6 июня.

Отвечая на вопрос о том, были ли в результате двусторонних переговоров достигнуты гарантии продления пребывания военных США в Польше, Трамп отметил, что тема это не поднималась. По его словам, говорить о гарантиях на текущий момент нельзя.

«Мы не говорили о гарантиях, мы не можем в настоящее время говорить о гарантиях», — сказал он.

Президент Польши по итогам встречи с главой США отметил, что темой беседы с Трампом стали предстоящие учения России и Белоруссии «Запад-2017». В первую очередь речь шла о ситуации с безопасностью в контексте того, что происходит в Восточной Европе, пояснил Дуда.

Он добавил, что актуальность присутствия в Польше контингентов США и НАТО не подлежит сомнению. Разговор с Трампом на эту тему будет продолжен, заверил Дуда, пояснив, что получил приглашение посетить США в 2018 году.

Напомним, 6 июня начался официальный визит в Польшу президента США Дональда Трампа, стороны провели в Варшаве двусторонние переговоры. Кроме того, состоялась встреча делегаций, участниками которой в числе прочих были министр иностранных дел и министр обороны Польши.

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