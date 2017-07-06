Песков: Темы о самовыдвижении Путина на выборы-2018 «просто нет пока»

Москва, , 13:43 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о формате выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2018 года на повестке дня не стоит.

«Эта тема не фигурирует на повестке дня, ее просто нет пока», — так Песков ответил на вопрос, будет ли Путин выдвигаться на выборах в президенты в качестве самовыдвиженца.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин намерен пойти на выборы в 2018 году как самовыдвиженец, а не кандидатом от партии «Единая Россия».

По данным источников, этот сценарий в Кремле рассматривается как приоритетный.

Выбор такого сценария объяснялся тем, что действующий глава государства имеет серьезную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка «Единой России».

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