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Путин поздравил венесуэльцев с Днем независимости

Политика

Россия в очередной раз подчеркнула, что осуждает внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы

Путин поздравил венесуэльцев с Днем независимости
Памятник Симону Боливару на площади Венесуэлы в Каракасе

Москва, 6 июля 2017, 13:32 — REGNUM  В связи с празднованием 206-й годовщины независимости Венесуэлы, президент России Владимир Путин 6 июля поздравил правительство и народ Венесуэлы, отмечая хорошие отношения между двумя странами, которые стали результатом взаимного сотрудничества в решении различных глобальных проблема, сообщает HispanTV.

Во время официального приема в посольстве Венесуэлы в Москве директор по делам Латинской Америки Министерства иностранных дел России Александр Щетинин зачитал поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина президенту Николасу Мадуро.

«Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника. Российско-венесуэльские отношения имеют стратегический характер. Наши страны накопили значительный опыт сотрудничества в самых различных областях», — говорится в послании президента Путина.

«Развитие двусторонних отношений отвечает базовым интересам народов России и Венесуэлы и укреплению региональной стабильности и безопасности», — добавил Путин в своем письме к Мадуро.

Между тем Щетинин повторил позицию России в отношении политической ситуации в Венесуэле, и подчеркнул, что Россия отвергает любые вмешательства извне во внутренние дела Венесуэлы.

«Россия выступает за восстановление внутреннего диалога, а также за серьезные и ответственные переговоры, направленные на поиск компромисса и обеспечение мира в стране», — заявил дипломат во время церемонии.

Щетинин отметил большой вклад покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса в развитие стратегического партнерства с Россией, реализацию крупных энергетических проектов и укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

«Энергия Чавеса многие годы является примером и источником вдохновения для нас», — отметил Щетинин, который также напомнил, что первый дипломатический контакт между двумя странами состоялся 160 лет назад.

Напомним, первые контакты Российской империи и Венесуэлы произошли в 1857 году, когда Россия признала независимость Республики Венесуэла. Дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой были установлены 14 марта 1945 года и активизировались только с начала 1970-х годов.

Двусторонние отношения стран заметно улучшились после прихода к власти правительства Уго Чавеса. Так, в 2007—2013 годах на Каракас пришлось 18,4% из всего российского экспорта в Латинскую Америку общей стоимостью в $7,7 млрд. Годовой товарооборот между двумя странами по данным на 2012 год составлял более $2 млрд.

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