Бывший губернатор Рязанской области может стать сенатором

Рязань, , 13:22 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов в случае победы на выборах в сентябре 2017 года может назначить сенатором своего предшественника Олега Ковалева или действующего члена Совета Федерации Игоря Морозова. Об этом врио главы региона сообщил на пресс-конференции 6 июля, передает ИА «МедиаРязань».

Напомним, что имена трех кандидатов на пост представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации Николай Любимов должен назвать при подаче документов для регистрации в качестве кандидата на выборы. Имя третьего возможного сенатора пока не прозвучало.

ИА REGNUM напоминает, что выборы главы Рязанской области пройдут 10 сентября 2017 года. Сейчас о желании баллотироваться заявили представители шести партий.

КПРФ остановилась в выборе на депутате Госдумы Владимире Федоткине, ЛДПР выдвигает депутат Госдумы Александра Шерина, «Справедливая Россия» — главу местного отделения Сергея Пупкова. Также в выборах хочет участвовать «Партия роста» (кандидат — начальник главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова) и «Партия возрождения России» (Герой России Святослав Голубятников).

Напомним, бывший глава региона Олег Ковалев покинул пост в феврале 2017 года. Причиной стал возраст губернатора. При этом Николай Любимов, назначенный Владимиром Путиным, сделал советником своего предшественника.

Сейчас сенаторами от Рязанской области являются единороссы Игорь Морозов и Лариса Тюрина.

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