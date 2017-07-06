Чем бы Польша ни тешилась: Она хочет стать хабом для доставки СПГ из США

Варшава, , 13:23 — REGNUM Польша и США в ближайшее время могут подписать долгосрочный контракт о поставках сжиженного газа (СПГ). Об этом сегодня, 6 июля, заявил польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Варшаве на совместной пресс-конференции.

Дуда сообщил, что на встрече с Трампом много обсуждались поставки СПГ в Польшу. Президент страны также выразил радость по поводу того, что в начале июня в Польшу пришла первая пробная партия американского газа. Дуда назвал это событие «успехом» и подчеркнул, что никаких проблем с поставкой не было, что открывает дорогу к новым контрактам.

«Надеюсь, что будет подписан в ближайшее время долгосрочный контракт на поставки газа из США», — отметил глава Польши.

При этом сам СПГ из США охарактеризовал как «необычно важное сырье» для страны, благодаря которому произойдет диверсификация поставок энергоносителя. Помимо этого, Дуда и Трамп обсудили возможность становления Польши хабом для доставки американского СПГ. В связи с этим страна планирует повышать свои возможности по приему сжиженного газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после разовой доставки сжиженного газа из США в Польшу министр развития и финансов и вице-премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава планирует в будущем стать транзитером для американского СПГ. Причем, как рассчитывает польская сторона, это обстоятельство должно стать серьезной картой в их руках во время переговоров с Россией, которая остается главным поставщиком газа в Польшу.

Однако в отношении этой поставки из США примечательны несколько обстоятельств. Во-первых, неизвестно ни то, в каком объемы была первая партия СПГ, ни стоимость, хотя Варшава называет этот контракт очень перспективным. Известно лишь, что польская нефтегазовая госкомпания PGNiG приняла танкер с СПГ от американской Cheniere Energy на терминале Свиноуйсьце. Во-вторых, никто из польских чиновников не поясняют, каким именно образом Польша намерена заниматься транзитом сжиженного природного газа в другие страны. В случае, если поставки будут идти из Свиноуйсьце в третьи страны по трубам, то цена такого топлива будет очень высока и не выдержит конкуренции с газопромовским топливом.

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Что касается долгосрочных контрактов, то Дуда еще накануне встречи с Трампом несколько раз публично заявлял о планах Польши заключить такое соглашение. Главный аргумент в пользу дорогих поставок состоит в том, что таким образом Варшава сможет избавиться от якобы существующий зависимости от российского газа. В рамках политики диверсификации газового рынка ранее Польша начала закупать сжиженный газ из Катара, хотя этот энергоноситель обходится стране почти в два раза дороже, чем газ из России.

Между тем ежегодное потребление газа в Польше составляет примерно 15 млрд кубометров. Из этого объема 10 млрд кубометров газа поставляет стране «Газпром». Долгосрочный контракт между сторона заканчивается в 2022 году. Варшава уже заявлял, что после окончания соглашения долгосрочных контрактов с Россией заключать не планирует, однако и от поставок российского газа все же не отказывается.

В 2015 году здесь был построен СПГ-терминал в Свиноуйсьце мощностью 5 млрд кубометров газа в год. Терминал и газопровод соединяют Польшу с норвежским шельфом. Однако, как отмечают многие эксперты, этих мощностей в любом случае недостаточно, чтобы полностью заменить российский трубопроводный газ.

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