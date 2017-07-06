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Заксобрание VS правительство Приангарья: войны нет, но интересы – разные

Политика

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что войны между исполнительной и законодательной властью в регионе нет

Иркутск, 6 июля 2017, 13:08 — REGNUM  Войны между исполнительной и законодательной властью в Иркутской области нет. Такое заявление председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка сделал на пресс-конференции сегодня, 6 июля.

«Войны нет и не будет, как бы этого кому-то ни хотелось. Есть плотная, сложная совместная работа», — цитирует Брилку «Телеинформ».

Спикер областного парламента подчеркнул, что депутаты Заксобрания находятся в постоянных командировках и, более того, поездки парламентариев по области будут продолжены и в летний период: «А как правительство передвигается по области, вы сами знаете. Так что мы, когда видим проблемы, рассказываем о них, бьём тревогу. Но это не значит, что правительство чего-то не понимает, у них может быть просто другое видение ситуации».

Комментируя этот пассаж Брилки, издание «Бабр» напомнило о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предпочитает совершать поездки по области на вертолёте.

«Правительство должно прислушиваться к Законодательному собранию или идти своим путём, но только после того, как докажет, что он лучше», — подытожил спикер облпарламента.

Напомним, что Иркутской областью руководит губернатор-коммунист Сергей Левченко. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшем на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей.

«Конфликта между Законодательным собранием Иркутской области и правительством региона в прямом смысле этого слова нет. Есть разные политические интересы парламентского большинства в виде «Единой России» и органа исполнительной власти, который подчиняется коммунисту. Я бы отметил при этом, что корень разногласий кроется не в декларируемом идеологическом партийном содержании, а в том, что на региональном уровне эти силы отражают интересы разных финансово-промышленных групп, если хотите. Интересы этих групп часто не совпадают, отсюда и недоразумения», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.

По его словам, конфликт подразумевает противостояние, блокирование инициатив и законопроектов, в первую очередь в сфере бюджета.

«Пока же камнем преткновения служит пусть и острая, но всё же локальная тема способа выборов мэра Иркутска — губернатор и коммунисты настаивают на всенародных выборах, единороссы в Заксобрании менять ранее принятый закон отказываются. Это нормальная политическая полемика, саботажа действительно нужных для региона законопроектов нет. Думаю, на ближайшую перспективу эта ситуация конкурентных взаимоотношений между исполнительной и законодательной ветвями власти в Иркутской области сохранится, и хуже от этого никому не будет. Для развития политической культуры это даже благоприятно», — резюмировал политолог.

Между тем, на всё той же пресс-конференции 6 июля председатель Заксобрания заявил, что отмена прямых выборов мэра в Иркутске не лишила жителей города возможности самим формировать команду власти.

«В 2014 году был принят закон о выборах главы Иркутска. Он был оспорен, но Конституционный суд подтвердил, что закон соответствует Конституции, избирательному законодательству, и, казалось, была поставлена точка. Но эту тему продолжают педалировать. Я вам отвечаю: мы, депутаты Законодательного собрания, приняли решение отклонить инициативу фракции КПРФ только потому, что в 2014 году приняли закон, по которому сегодня Иркутск живёт. Когда говорят о том, что в выборах главы города должно участвовать всё население, почему не задумываемся о том, что действующий сегодня закон позволяет это делать? Ведь население избирает в думу города 35 депутатов. Избиратели должны определить, кто достоин представлять их округ. А потом из этих самых достойных избирается глава. От депутатов, на самом деле, очень многое зависит. Они могут управлять главой, если это смелые и надёжные люди. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны, абстрагируясь от политических влияний», — цитирует Брилку «Твой Иркутск».

Спикер также отметил, что «Законодательное собрание — это серьёзный орган, который не будет каждый год менять законодательство, в том числе избирательное», и посоветовал «не раздувать» ситуацию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прямые выборы мэра в Иркутске были отменены в 2014 году. Однако губернатор-коммунист Сергей Левченко, который возглавил регион в 2015 году, весной 2017 года заявил, что необходимо вернуть прямые выборы.

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С инициативой о возвращении прямых выборов выступили парламентарии-члены фракции КПРФ. Однако в конце июня 2017 года Законодательное собрание Иркутской области отклонило этот законопроект. Также ранее парламентарии Приангарья на сессии не одобрили проведение референдума о прямых выборах мэров в регионе.

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Напомним, мэром Иркутска является Дмитрий Бердников. В 2014 году он был избран депутатом думы Иркутска шестого созыва. 26 сентября 2014 года — стал председателем думы города. 27 марта 2015 года на девятом заседании думы Бердников был избран мэром Иркутска.

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