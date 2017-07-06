Трамп вновь призвал членов стран НАТО платить за оборону

Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал союзников по НАТО тратить больше средств для финансирования альянса, сообщает 6 июля Reuters.

Кроме того, Трамп добавил, что он продумывает некоторые ответные шаги на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь штата Аляски.

«Что-то нужно сделать с Северной Кореей», — заявил президент США. Трамп не обозначил «красной линии», за которую нельзя заходить Пхеньяну, но он будет пристально наблюдать за КНДР в течение ближайших недель и месяцев.

Также глава Белого дома подчеркнул, что США совместно с Польшей работают над предотвращением «дестабилизирующего поведения» России.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отметил серьезное отношение Дональда Трампа к безопасности его страны.

Напомним, президент США находится с государственным визитом в Польше, который проходит в преддверии ожидаемого саммита G20, на котором состоится встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

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