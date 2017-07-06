Кадровые перемены в Крыму означают усиление позиций Аксёнова

Симферополь, , 13:03 — REGNUM Замена «варягов», оставшихся со времён представительства Олега Белавенцева, на местных крымских говорит об усилении личного контроля Сергея Аксёнова над исполнительной властью в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал крымский политолог Владимир Джаралла, комментируя перестановки в органах власти Республики.

По его мнению, в самих кадровых переменах также есть любопытные моменты.

«Например, назначение главы крымского отделения ИА «Россия сегодня» Вадима Волченко на место министра курортов. Его имя ранее называли в качестве возможного кандидата на пост министра информации и связи, где его нынешний руководитель совмещает свою должность с постом вице-премьера. Теперь понятно, что в этой сфере всё остаётся без изменений. Также бросается в глаза отставка главы администрации Ялты. Сергей Аксёнов в своём комментарии упомянул, что у всех были и достижения, и недостатки, и это открывает возможность для догадок, но в целом отзывы о бывшем «мэре» были положительными, хотя всем известно, что это очень непростой для работы, даже сложный регион», — подчеркнул политолог.

В целом, по его словам, кадровые перестановки выглядят полезными для стимулирования работы чиновников, но с точки зрения ускорения процессов преобразования всех сфер жизни в Крыму есть сомнения, что это что-то кардинально поменяет.

«Правда, преобразования всё равно происходят, это объективный процесс. Потому любые предположения в будущем опровергнут или подтвердят конкретные действия этих самых чиновников и всей власти в целом», — уточнил Владимир Джаралла.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал на завтра серьёзные кадровые перестановки в органах власти Республики.

В частности, по его словам, 7 июля, на сессии крымского парламента будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. На место главы ведомства депутаты рассмотрят кандидатуру руководителя крымского подразделения МИА «Россия сегодня» Вадима Волченко, неимеющего никакого опыта работы в курортной отрасли.

Также депутаты рассмотрят вопрос об увольнении заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина, министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Помимо этого покинет своё кресло глава администрации Ялты Андрей Ростенко, которого в последнее время очень активно критиковали местные общественники и пресса.

Также отметим, что в кулуарах местных органов власти ходят активные разговоры о грядущей отставке главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева.

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