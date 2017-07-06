Трамп: США никогда не будут использовать энергоносители для давления на ЕС

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил 6 июля, что США никогда не будут использовать энергетику в качестве рычага давления против стран Восточной и Центральной Европы, сообщает Associated Press.

С таким заявлением он выступил в Варшаве на саммите «Инициативы трех морей» — альянса 12 государств Центральной и Восточной Европы. Одной из целью альянса является сокращение энергетической зависимости от поставок энергоносителей из России.

По словам президента-республиканца, он был бы горд, если бы регион смог получать выгоду от поставок энергоносителей из США. Так, Польша приняла первые поставки сжиженного газа из США в июне.

Кроме того, Трамп подчеркнул важность региона для него лично, поскольку его супруга Мелания родом из Словении, входящей в так называемое Междуморье.

Визит Трампа в Польшу проходит в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, на котором глава Белого дома проведет долгожданную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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