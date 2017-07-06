‍Трамп обвинил Россию в дестабилизации Восточной Европы

Варшава, , 12:58 — REGNUM Политические действия России в отношении стран Восточной Европы носят дестабилизирующий характер, заявил журналистам 6 июля американский Дональд Трамп.

«Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России», — отметил он.

В этой связи американский лидер заявил, что альянс Польши и НАТО необходим, поскольку приходится сдерживать конфликты. По его мнению, такой союз поможет сделать мир «более безопасным местом».

Обращаясь к полякам, Трамп отметил, что Вашингтон хотел бы, «чтобы война никогда не разорила вас». Он подчеркнул, что США «привержены миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе».

Напомним, визит Трампа в Польшу начался 5 июля. После встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве он провел пресс-конференцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, однако он в очередной раз подчеркнул, что и «другие страны» могли пойти на те же шаги.

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