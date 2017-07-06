Четверг, 6 Июля 2017 года
13:52:48 МСК

‍Трамп обвинил Россию в дестабилизации Восточной Европы

Политика

Вашингтон не желает Польше разорения от войны

Варшава, 6 июля 2017, 12:58 — REGNUM  Политические действия России в отношении стран Восточной Европы носят дестабилизирующий характер, заявил журналистам 6 июля американский Дональд Трамп.

«Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России», — отметил он.

В этой связи американский лидер заявил, что альянс Польши и НАТО необходим, поскольку приходится сдерживать конфликты. По его мнению, такой союз поможет сделать мир «более безопасным местом».

Обращаясь к полякам, Трамп отметил, что Вашингтон хотел бы, «чтобы война никогда не разорила вас». Он подчеркнул, что США «привержены миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе».

Напомним, визит Трампа в Польшу начался 5 июля. После встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве он провел пресс-конференцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, однако он в очередной раз подчеркнул, что и «другие страны» могли пойти на те же шаги.

Читайте подробнее: Трамп: Не только Россия, но и «другие страны» вмешивались в выборы в США

Читайте развитие сюжета: Трамп: США никогда не будут использовать энергоносители для давления на ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят взять Донецк без боя
КиевУкраина Война в Донбассе: главное Политика
NB!
06.07.17
«Устали требовать от граждан взятки»: гаишник из Пятигорска написал Путину
СтавропольРоссия Коррупция Общество
NB!
06.07.17
Бывший губернатор Рязанской области может стать сенатором
РязаньРоссия Выборы губернатора Рязанской области-2017 Политика
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Ульяновск практически «ушёл под воду»
УльяновскРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
06.07.17
Боевики Тарантино на большом экране
Санкт-ПетербургРоссия Киноретроспективы Культура
NB!
06.07.17
Виктория Бабаева Авторынок: Путин пересядет на российский автомобиль
МоскваРоссия Авторынок Экономика
NB!
06.07.17
Исследование: Молодые люди в США предпочитают играть в игры, а не работать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
06.07.17
Владимир ПрохватиловАфганистан на грани хаоса
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
06.07.17
Полпреда в СКФО просят вмешаться в «политический конфликт» в Дагестане
МахачкалаРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.07.17
Авигдор ЭскинАрмения путём Израиля или поперёк?
ЕреванАрмения Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
06.07.17
МИД РФ: Боевики готовят в Сирии постановочные химатаки
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
06.07.17
Комитет рекомендовал Госдуме не запрещать беби-боксы
МоскваРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
06.07.17
Глава Крыма отправит в отставку трех министров и своего зама
СимферопольРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.07.17
Руслан ХубиевРоссия-США-Китай: хрупкое равновесие
МоскваРоссия Российско-китайские отношения Политика
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Сергей Гуркин«Туризм для Петербурга — это тупик в развитии»
Санкт-ПетербургРоссия Цифровая экономика и электронная коммерция Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Сможет ли Сергей Носов удержать Кузбасс от больших потрясений?
ЕкатеринбургРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное