Госдума 14 июля ратифицирует протокол по авиабазе в Сирии

Москва, , 12:57 — REGNUM Госдума рассмотрит вопрос о ратификации протокола, регулирующего вопросы размещения авиагруппы ВКС РФ в Сирии 14 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам заседания Совета Думы.

«Ратификация протокола выносится на рассмотрение пленарного заседания Госдумы в пятницу, 14 июля», — подтвердил он.

Президент РФ внес на рассмотрение Госдумы протокол к соглашению между Российской Федерации и Сирийской Арабской Республикой (САР) о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР, который был подписан в январе в Дамаске. Документ регулирует вопросы размещения группировки ВСК РФ, ее движимого и недвижимого имущества, а также функционирования.

В протоколе указывается, что внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны.

Соглашение о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим действует 49 лет.

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