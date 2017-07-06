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МИД РФ: Стремясь влиять на Россию, США возмущаются влиянием на них

Политика

Заявления о вмешательстве РФ во внутреннюю жизнь США бледнеют на фоне конкретных данных о вмешательства США во внутреннюю жизнь России

Москва, 6 июля 2017, 12:53 — REGNUM  Разговоры в США о вмешательстве России в американскую внутреннюю политику — это создание виртуальной реальности, которой можно противопоставить реальные факты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на прошедшем сегодня, 6 июля, брифинге.

Захарова выразила готовность привести реальные, а не мифические данные вмешательства США во внутриполитическую жизнь в РФ. «Три года назад в прежней администрации США Барака Обамы даже не старались скрыть свои намерения по созданию кризисной ситуации в российской экономике», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Она также напомнила об открытых попытках США расшатать внутреннюю ситуацию в России, нарастить социальное недовольство, сменить руководство страны. Более того, подчеркнула Захарова, — это был всемирный призыв «дать российскому народу почувствовать степень изоляции». Об этом говорилось весной-летом 2014 года, когда Вашингтон стал инициатором ввода санкций против РФ, пояснила представитель МИД.

«Это произошло после того, как сам Вашингтон поддержал переворот в Киеве и спровоцировал гражданское противостояние на Украине», — сказала она. МИД также напоминает о подписанном Обамой в декабре 2014 года законе о поддержке Украины, в котором содержится неприкрытый призыв к вмешательству в российские дела; госсекретарю в нем предписывается напрямую способствовать «улучшению демократического управления в России», естественно, в американском понимании, включая отказ от самостоятельной внешней политики и следование в фарватере Вашингтона, где, разумеется, лучше знают, как россиянам жить, заявляют в МИД.

Данный закон также предлагает использовать неправительственные организации для воздействия на ситуацию в РФ, на что предусмотрены бюджетные средства. Там же сказано о намерении развивать политические организации в РФ, то есть создавать свои, ориентированные на США политические силы. Подчеркивая, что вся данная информация находится в открытом доступе, и является не твитами и ретвитами, а законом, Мария Захарова указывает на нелогичность заявлений инициаторов антироссийской истории о недопустимости вмешательства в дела других стран.

Напомним, основные экономические санкции в отношении Российской Федерации были введены весной 2014 года после государственного переворота на Украине и возврата Крыма в состав РФ по итогам референдума.

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