Госдума оперативно ратифицирует протокол о базе в Сирии

Москва, , 12:34 — REGNUM Протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР будет ратифицирован в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Парламентарий уверен, что внесенный в Госдуму на ратификацию президентом страны, «получит поддержку со стороны депутатов и будет принят в ближайшее время».

«Убежден, что законодательное закрепление положений протокола позволит максимально эффективно реализовывать потенциал российского контингента в Сирии, призванного защитить сирийских граждан от террористов и предотвратить распространение террористической угрозы в регионе», — сказал он.

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