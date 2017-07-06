Трамп: Не только Россия, но и «другие страны» вмешивались в выборы в США

Варшава, , 12:31 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил 6 июля, что Россия действительно вмешивалась в выборы 2016 года, однако он в очередной раз подчеркнул, что и «другие страны» могли пойти на те же шаги, сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Он не уточнил, о каких «других странах» идет речь, лишь подчеркнул, что «никто не знает наверняка».

Более того, Трамп в очередной раз отметил, что его предшественнику Бараку Обаме было известно о вмешательстве России в выборы, однако тот не сделал ничего, поскольку считал, что верх в президентской гонке одержит бывшая первая леди США Хиллари Клинтон.

Встреча глав США и Польши проходит за день до того, как президент-республиканец встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл в Варшаву 5 июля с официальным визитом, в рамках которого он примет участие в саммите глав государств так называемого проекта Междуморья, после чего обратится к народу Польши с речью на площади Красиньских.

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