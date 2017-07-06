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Россия считает недопустимым дальнейшее кровопролитие в Карабахе

Политика

Россия призывает стороны карабахского принять все необходимые меры для стабилизации ситуации

Россия считает недопустимым дальнейшее кровопролитие в Карабахе
Иллюстрация: Mid.ru
Мария Захарова

Москва, 6 июля 2017, 12:24 — REGNUM  Россия призывает стороны нагорно-карабахского конфликта принять все необходимые меры для стабилизации ситуации, заявила сегодня, 6 июля на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По поступившей от сторон нагорно-карабахского конфликта информации вечером 4 июля на линии соприкосновения войск имело место очередное нарушение режима прекращения огня, что повлекло за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения и детей», — сказала Захарова.

Считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие и призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации. Поддерживаем заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения насилия и возобновления переговоров», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Обострение ситуации произошло после того, как впервые после апрельской четырёхдневной войны 2016 г. ВС Азербайджана применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107. Также азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 4 июля.

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики прибегли к ответным действиям, в результате чего, по данным карабахской стороны, урон нанесен огневой точке в селе Алханлу. «Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО, противник понес потери», — говорилось в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха.

Также отмечалось, что азербайджанская сторона устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит.

Военное ведомство Азербайджана сообщило, что «4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов».

По данным Минобороны Азербайджана, в результате погибли женщина и 2-летняя девочка. Ещё одна женщина, получившая осколочное ранение, была госпитализирована.

5 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта немедленно прекратить военные действия. Посредники подчеркнули, что «насилие лишь порождает новое насилие и не приводит к результату». «Единственный ответственный и гуманный способ решения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров», — говорилось в заявлении сопредседателей.

С посредниками 5 июля провели телефонные беседы главы МИД Армении и Азербайджана.

Читайте ранее в этом сюжете: Обострение ситуации в Карабахе снова напомнило о Вене и Санкт-Петербурге

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