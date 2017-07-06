Руководить молодежным движением Узбекистана будет сенатор и госсоветник

Ташкент, , 12:32 — REGNUM В аппарате президента Узбекистана образовано новое подразделение — Служба по вопросам молодежной политики. Как сообщает МИД Узбекистана 6 июля, об этом говорится в новом указе главы государства Шавката Мирзиёева.

Новая служба организована на базе сектора по координации государственных и общественных организаций в сфере реализации молодежной политики.

В обязанности нового подразделения входит организация деятельности Центрального совета Союза молодежи Узбекистана, осуществление мониторинга и координации деятельности органов государственной власти и управления, негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества по реализации государственной молодежной политики, оказание им «идейно-методической помощи».

Кроме того, сотрудники службы будут разрабатывать и внедрять предложения по совершенствованию законодательства с целью повышения эффективности государственной молодежной политики.

Указом установлено, что Службой руководит государственный советник президента, который одновременно является председателем Центрального совета Союза молодежи Узбекистана и членом Сената Олий Мажлиса (парламента).

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане на базе общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот» организован Союз молодежи Узбекистана. Также, 30 июня объявлено в стране праздником — Днем молодежи.

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