Трамп рассматривает возможность «очень жесткого» ответа на пуски КНДР

Вашингтон, 6 июля 2017, 12:16 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп заявил 6 июля, что он рассматривает возможность «очень жесткого» ответа на испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, добавив, что он необязательно воплотит свои планы в жизнь, сообщает Associated Press.
С таким заявлением глава Белого дома выступил в рамках совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой. По словам президента-республиканца, он хочет проанализировать дальнейшие действия Пхеняна, которые он уже охарактеризовал, как «постыдные».
Более того, Трамп призвал страны дать отпор КНДР, которая проявляет «очень-очень плохое поведение», в связи с чем международное сообщество должно оказать на Северную Корею давление.
Напомним, по данным Миноброны России, запуск был северокорейской ракеты был произведен 4 июля в 3 часа 46 минут по московскому времени. Ракета, охарактеризованная властями КНДР как межконтинентальная, поднялась на высоту в 535 км, преодолев расстояние в около 510 километров.
Военные США и Южной Кореи не исключили военной операции против КНДР в связи с испытанием ракеты.
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