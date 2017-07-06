Трамп рассматривает возможность «очень жесткого» ответа на пуски КНДР

Вашингтон, , 12:16 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил 6 июля, что он рассматривает возможность «очень жесткого» ответа на испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, добавив, что он необязательно воплотит свои планы в жизнь, сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в рамках совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой. По словам президента-республиканца, он хочет проанализировать дальнейшие действия Пхеняна, которые он уже охарактеризовал, как «постыдные».

Более того, Трамп призвал страны дать отпор КНДР, которая проявляет «очень-очень плохое поведение», в связи с чем международное сообщество должно оказать на Северную Корею давление.

Напомним, по данным Миноброны России, запуск был северокорейской ракеты был произведен 4 июля в 3 часа 46 минут по московскому времени. Ракета, охарактеризованная властями КНДР как межконтинентальная, поднялась на высоту в 535 км, преодолев расстояние в около 510 километров.

Военные США и Южной Кореи не исключили военной операции против КНДР в связи с испытанием ракеты.

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