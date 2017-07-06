В МИД ответили на заявления США о «трудовых лагерях» КНДР в России

Москва, , 12:10 — REGNUM Заявления о том, что на территории России действуют трудовые лагеря для граждан Северной Кореи, не соответствуют действительности. Об этом 6 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что утверждения о «трудовых лагерях КНДР» на российской территории, в которых якобы принудительно работают северокорейские граждане, содержатся в докладе Госдепартамента США. В целом документ посвящен проблеме работорговли в мире.

«Когда пошли первые сообщения с цитатами, даже сложно было в это поверить», — сказала Захарова о положении доклада, касающемся России.

Дипломат подчеркнула, что подобные утверждения безосновательны. По ее словам, эти «фантазии» в очередной раз «наштамповал» Госдепартамент США, чтобы надавить на Пхеньян и создать искусственные ограничения для сотрудничества с властями КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный доклад Госдепартамента США о борьбе с работорговлей был опубликован 27 июня. В документе утверждается, что власти России не прикладывают достаточных усилий для борьбы с торговлей людьми, более того, на территории страны действуют трудовые лагеря, где содержатся граждане КНДР.

«Правительство России продлило двусторонние договорённости с КНДР, в соответствии с которыми на территории России функционируют трудовые лагеря КНДР, в которых тысячи северокорейских рабочих подвергаются принудительному труду», — говорится в докладе.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США заявил о трудовых лагерях КНДР на территории России