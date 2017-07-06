Перестановки в органах власти Крыма — ответ на запрос к переменам

Симферополь, , 12:08 — REGNUM В муниципалитетах Крыма до сих пор остаётся множество сложностей, связанных с работой чиновников, сферой ЖКХ и незаконной застройкой, поэтому руководство Республики вынуждено реагировать, назначая на проблемные позиции местные кадры, которые себя прекрасно проявили в последние годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, комментируя грядущие перестановки в органах власти Республики.

«Крымчане с самого начала новой жизни в составе России живут большими надеждами на перемены. Они происходят, особенно в том что касается больших инфраструктурных преобразований. Но остаётся ворох проблем в муниципалитетах, связанных с работой чиновников, с городским бытом, с ЖКХ и незаконной застройкой и «заставкой» территорий центров городов и посёлков коммерческими объектами», — отметил политолог.

По его словам, проблема управления в муниципалитетах одна из самых острых. В первую очередь в Симферополе.

«Много претензий и к Ялте, и к другим крупным городам. Хотя я не разделяю мнения, что всё совсем уж плохо. Та же Ялта ну уж точно хуже не становится. Там скорее упускаются все колоссальные новые возможности, связанные с федеральным вниманием к курорту. Перестановки — ответ на запрос людей к переменам. Не случайно уволен министр ЖКХ — одна из острых ситуаций именно там. Новый министр кажется весьма энергичным человеком, она может переломить ситуацию в этой сфере. Обращу внимание на то, что на новые позиции приходят местные кадры, которые себя прекрасно проявили за последние три года. Нет варягов», — уточнил Игорь Рябов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, утром 6 июля глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о грядущих перестановках в органах власти Республики.

По его словам, завтра, 7 июля, на сессии Государственного Совета РК примут ряд важных кадровых решений. В частности, будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, вместо которого депутаты рассмотрят кандидатуру Вадима Волченко, возглавляющего региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Также будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина, министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Помимо этого будет освобождён от должности глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма объявил об очередных кадровых перестановках

Читайте развитие сюжета: Кадровые перемены в Крыму означают усиление позиций Аксёнова