В Подмосковье проходит более 80 избирательных кампаний

Красногорск, , 12:06 — REGNUM В Московской области летом 2017 года проходит более 80 избирательных кампаний. Об этом сегодня, 6 июля, заявила председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова, передает «Радио 1».

По словам Коноваловой, назначена 21 кампания по выборам глав поселений и 59 — по выборам советов депутатов.

До 11 июля должны быть назначены досрочные выборы совета депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского района.

«Также объявлены дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Электростальскому одномандатному округу», — сказала она.

«Мы планируем, что в выборах могут принять участие 1 млн 420 тыс избирателей. Это четверть от всех избирателей Московской области», — пояснила Коновалова.

В общей сложности 10 сентября в Московской области будет работать 966 избирательных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, единый день голосования в России пройдет 10 сентября 2017 года. В этот день пройдут выборы губернаторов в ряде субъектах РФ на ближайшие пять лет. Также в городах бюллетени заполнят фамилии кандидатов в мэры и депутаты городских дум.