Мария Захарова указала СМИ на очередную ложь

Москва, , 12:04 — REGNUM Разговоры о том, что Россия «бросила» захваченного на Украине собственного гражданина, являются ложью и спекуляцией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на прошедшей 6 июля встрече с журналистами.

МИД РФ видел много материалов — как анонимных, так и под фамилиями, — о том, что Россия не занимается судьбой гражданина РФ Агеева, задержанного на Украине.

«Вся эта информация не соответствует действительности. Это — вранье, это абсолютная ложь. Посольство России в Киеве в рамках своей компетенции ведёт активную работу, направленную на защиту прав и законных интересов российского гражданина», — сказала Захарова.

Она также отметила, что МИД будет информировать общество по данному вопросу, однако его не всегда возможно полностью освещать в целях, в том числе, безопасности российского гражданина. На данный момент работа ведётся, и не останавливалась ни на минуту. МИД просит воздерживаться от распространения спекуляций на эту тему и не играть на чувствах родственников арестованного, находящихся сейчас в непростом эмоциональном состоянии.

Напомним, 24 июня бывший военнослужащий ВС РФ Виктор Агеев, которого официальный Киев называет «российским контрактником», взят в плен в районе села Желобок Славяносербского района ЛНР.