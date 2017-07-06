Четверг, 6 Июля 2017 года
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Мария Захарова указала СМИ на очередную ложь

Политика

МИД РФ готов комментировать ситуацию вокруг Агеева, как любую другую

Москва, 6 июля 2017, 12:04 — REGNUM  Разговоры о том, что Россия «бросила» захваченного на Украине собственного гражданина, являются ложью и спекуляцией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на прошедшей 6 июля встрече с журналистами.

МИД РФ видел много материалов — как анонимных, так и под фамилиями, — о том, что Россия не занимается судьбой гражданина РФ Агеева, задержанного на Украине.

«Вся эта информация не соответствует действительности. Это — вранье, это абсолютная ложь. Посольство России в Киеве в рамках своей компетенции ведёт активную работу, направленную на защиту прав и законных интересов российского гражданина», — сказала Захарова.

Она также отметила, что МИД будет информировать общество по данному вопросу, однако его не всегда возможно полностью освещать в целях, в том числе, безопасности российского гражданина. На данный момент работа ведётся, и не останавливалась ни на минуту. МИД просит воздерживаться от распространения спекуляций на эту тему и не играть на чувствах родственников арестованного, находящихся сейчас в непростом эмоциональном состоянии.

Напомним, 24 июня бывший военнослужащий ВС РФ Виктор Агеев, которого официальный Киев называет «российским контрактником», взят в плен в районе села Желобок Славяносербского района ЛНР.

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