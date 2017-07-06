Трамп выступит с официальной пресс-конференцией с главой Польши Дудой

Варшава, , 12:04 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп планирует ответить на вопросы журналистов в рамках совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, сообщает Associated Press.

Данное выступление Трампа станет его первой заграничной пресс-конференцией с момента прихода на пост главы Белого дома в январе 2017 года. Она состоится в преддверии широко ожидаемой встречи президента-республиканца с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, в Варшаву президент США прибыл с официальным визитом 5 июля. Находясь в столице Польши, Трамп примет участие в саммите глав государств так называемого проекта Междуморья — стран региона, окруженного Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Более того, Трамп выступит с речью на площади Красиньских в столице страны.

Она будет посвящена, по словам главы администрации президента Польши Кшиштофа Щерского, вопросам безопасности, отношениям с ЕС и сотрудничеству Вашингтона и Варшавы.

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