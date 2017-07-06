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Глава МИД Франции посетит конференцию по вопросам миграции в Риме

Политика

Ситуация с беженцами в Италии носит острый характер

Париж, 6 июля 2017, 11:48 — REGNUM  

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан совершит официальный визит в Рим, в рамках которого он 6 июля примет участие в министерской конференции по вопросам миграции, организованной по инициативе правительства Италии, сообщает дипломатическое ведомство Французской республики на своем официальном сайте.

Конференция проходит на фоне острой ситуации, сложившейся вокруг потока беженцев в страну. Проходящая под названием «общая ответственность при достижении общей цели: солидарность и безопасность», эта конференция должна поспособствовать решению миграционного кризиса в центральном средиземноморском регионе в рамках взаимодействия между странами Европы и Африки, через которые проходит транзит мигрантов.

В ней примут участие главы МИД Алжира, Германии, Австрии, Египта, Испании, Эстонии, Эфиопии, Франции, Нидерландов, Италии, Ливии, Мальты, Нигерии, Судана, Чада и Туниса.

По случаю данной поездки бывший глава Минобороны Франция Ле Дриан также проведет отдельные встречи с главами дипломатических ведомств Италии Анджелино Алфано и Испании Алфонсо Дастисом.

Напомним, в Италии складывается непростая ситуация с мигрантами, прибывающими из Африки по так называемому средиземноморскому маршруту. По данным Международной организации по миграции, за 2017 году в страну прибыло около 100 тыс. человек. Острый характер положения стал причиной отправки властями Австрии военнослужащих на границу с Италией для усиления предотвращения перехода беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Кризис беженцев в ЕС: Канцлер Австрии успокоил итальянское руководство

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