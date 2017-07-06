Порошенко подписал изменения в закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Киев, , 15:06 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики», согласно которым вступление Украины в НАТО и ЕС определено одним из ключевых направлений госполитики. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба администрации президента.

«Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу внешнеполитического курса Украины», которым восстанавливается курс Украины на членство в НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина активизирует работу по всему комплексу реформ для достижения стандартов альянса.

Ранее стало известно, что 10 июля в Киев прибудет делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. 3 июля президент Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли провел параллели между защитой НАТО и территориальной целостностью Украины.

«Мы, конечно, занимаемся вопросами безопасности, но мы также следим за геополитической ситуацией. Мы знаем, что ситуация с безопасностью здесь является важной для безопасности всего западного мира. Украина — форпост всех западных демократий и наших общих ценностей. Поддержка Украины — это поддержка нас самих. Мы знаем, что охрана и защита Украины — это защита нас самих», — сказал Алли.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне украинский парламент большинством голосов принял законопроект №6470, который закрепил намерение Украины вступить в НАТО и ЕС. Согласно документу, внесены изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики». До этого в законе говорилось лишь об интеграции Украины в европейское политическое и экономическое пространства.